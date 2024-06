Eric Kripke, showrunner di The Boys, ha commentato quanto fatto da Patriota nell’episodio 4 della stagione 4.

Parlando con TV Insider,, Kripke ha analizzato le motivazioni che hanno portato Patriota a tornare nei Vought Labs nell’episodio 4×04 di The Boys:

Il suo obiettivo era quello di affrontare finalmente i suoi sentimenti di vulnerabilità e umanità e il suo bisogno di approvazione e amore perché sente che tutto ha avuto origine dal suo tempo trascorso lì. Quindi voleva affrontarlo e ucciderlo. E ha avuto successo? Penso che pensi di aver avuto successo. Il problema di Patriota è che non importa quanto duramente cerchi di uccidere la parte umana di lui e diventare un dio, non sarà mai in grado di farlo perché è umano e per quanto ne sia disgustato o lo reprima, ha emozioni umane. E penso che ciò che lo sta lentamente facendo impazzire è che lui odia l’umanità e tuttavia è umano.

E non ho bisogno che il pubblico sia comprensivo nei confronti di Patriota, voglio registrare con una ripresa piccante che non condono né approvo nessuno dei suoi comportamenti. Ma voglio che lo capiscano un po’ di più e capiscano perché è così com’è. Non mi piace né so come scrivere cattivi che sono malvagi solo per il gusto di esserlo. Sono malvagi perché hanno una forte disconnessione tra la loro vita interiore, dove pensano di essere un eroe, e la loro vita esterna, dove decisamente non lo sono. E quindi mi interessa quello spazio e ciò che rende qualcuno così auto-illuso.