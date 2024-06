La quarta stagione di The Boys non è ancora giunta a conclusione, ma già si inizia a parlare di The Boys 5, specialmente dopo l’annuncio ufficiale che si tratterà dell’ultima stagione.

Il compositore Christopher Lennertz ha infatti parlato con Screenrant della struttura della serie, spiegando che il creatore Eric Kripke ha sempre sperato di realizzare una serie di cinque stagioni, ma che ogni finale è sempre stato concepito per regalare agli spettatori un colpo di scena diverso. Ha poi sottolineato che apprezza il fatto che anche i personaggi positivi si macchino di atti orribili, che è uno dei motivi per cui adora Star Wars: L’impero colpisce ancora:

Tra le ragioni c’è il fatto che ti faccia dire: “Aspetta un attimo, Luke non ha seguito gli ordini di Yoda” e anche: “Aspetta, Han potrebbe morire“. E alla fine non c’è nessuna premiazione come alla fine di Una nuova speranza, e non si festeggia con gli Ewok come alla fine del Ritorno dello Jedi. Le storie che spianano la strada a uno sviluppo futuro hanno un impatto diverso.

Ha poi aggiunto:

Credo che, nel nostro casto, è questo ciò che rende [The Boys] interessante e ciò che lo rende fantastico. La speranza è di spianare la strada a qualcosa che possa far impazzire tutti, perciò bisogna essere pronti. […] E tutto ha uno scopo. È tutto frutto della mente di Eric, e non ho dubbi che avrò la mandibola a terra per lo shock quando vedrò le prime scene della quinta stagione. Ci conto e non vedo l’ora di scriverne la musica. Lascerà le persone a bocca aperta.

Potete rimanere aggiornati sula serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda. Quanto attendete The Boys 5? Ditecelo nei commenti!

