Eric Kripke, showrunner di The Boys, e Chace Crawford, interprete di Abisso, hanno svelato i dettagli del cameo di Tilda Swinton.

Tilda Swinton interpeta il polpo Ambrosius, già apparso nella stagione 3. Eric Kripke ha raccontato i dettagli del cameo:

Per quanto riguarda Tilda, non la conoscevamo – è stato solo che una volta capito che Ambrosius sarebbe stato un personaggio quest’anno, nella stanza degli sceneggiatori abbiamo detto: “Abbiamo bisogno dell’attrice britannica più elegante e vincitrice di un Oscar su cui possiamo mettere le mani sopra”,

Ed era una lista davvero breve. E Madame Judi Dench non era disponibile. A onor del vero Tilda non conosceva nessuno di noi, ma ha detto ‘Sembra divertente, ci sto’, e lo ha fatto. Lei era in Scozia, credo, in quel momento, ma entrò in una cabina di registrazione, e io ero in una cabina a Los Angeles per darle qualche indicazione. E solo sentire un’attrice di altissimo livello leggere le battute più stupide, mi rende così felice. È davvero stato uno dei giorni di lavoro più belli della mia vita.

Chace Crawford ha rivelato la sua reazione nello scoprire che Tilda Swinton era la sua Ambrosius:

Quando mi hanno detto che Tilda Swinton lo stava facendo, ho iniziato a piangere dal ridere perché deve avere un grande senso dell’umorismo per voler venire a giocare con noi in questa scena folle e dare finalmente vita ad Ambrosius. E rende la scena molto più divertente e reale. Ha questa voce davvero bellissima, ed è semplicemente divertente per me.

The Boys è disponibile su Prime Video.

Nella quarta stagione, il mondo è sull’orlo del baratro. Victoria Neuman è più vicina che mai allo Studio Ovale e sotto il controllo di Homelander, che sta consolidando il suo potere. Billy Butcher, a cui restano solo pochi mesi di vita, ha perso sia il figlio di Becca sia il suo ruolo di leader di The Boys. Il resto della squadra è stanco delle sue bugie. La posta in gioco sarà più alta del solito e loro dovranno trovare un modo per collaborare e salvare il mondo, prima che sia troppo tardi.

Il cast di The Boys vede protagonist Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Colby Minifie, Claudia Doumit e Cameron Crovetti. La quarta stagione accoglierà, inoltre, Susan Heyward, Valorie Curry e Jeffrey Dean Morgan.

Potete rimanere aggiornati sullo show grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Deadline

Le serie imperdibili