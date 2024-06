Eric Kripke, showrunner di The Boys, ha svelato come ha convinto Will Ferrell a partecipare alla stagione 4.

In una recente intervista Kripke ha svelato come è nato il cameo di Ferrell nella stagione 4 di The Boys:

All’epoca, Jessica Chou scrisse nella sceneggiatura, ‘una grande star di Hollywood’. Questo è il motivo per cui è stato inserito e dovevamo solo trovare la persona giusta. A quel tempo avevo appena avuto un incontro con Will e la sua partner di produzione Carolina Barlow. Alla fine ci siamo mandati dei messaggi, e lui è gentilissimo, quindi l’ho contattato e gli ho detto: “Saresti interessato a volare a Toronto per 36 ore e fare questo ruolo per noi?” e ha accettato, il che è stato fantastico. Quel giorno c’erano condizioni di ripresa orribili, una pioggia gelida che cadeva lateralmente. Mi sono sentito così male, perché era fuori tutto il giorno e non avrebbe potuto essere più gentile.

The Boys è disponibile su Prime Video.

Nella quarta stagione, il mondo è sull’orlo del baratro. Victoria Neuman è più vicina che mai allo Studio Ovale e sotto il controllo di Homelander, che sta consolidando il suo potere. Billy Butcher, a cui restano solo pochi mesi di vita, ha perso sia il figlio di Becca sia il suo ruolo di leader di The Boys. Il resto della squadra è stanco delle sue bugie. La posta in gioco sarà più alta del solito e loro dovranno trovare un modo per collaborare e salvare il mondo, prima che sia troppo tardi.

Il cast di The Boys vede protagonist Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Colby Minifie, Claudia Doumit e Cameron Crovetti. La quarta stagione accoglierà, inoltre, Susan Heyward, Valorie Curry e Jeffrey Dean Morgan.

