Il co-creatore e disegnatore di The Boys Darick Robertson ha di recente confermato a Rolling Stone che, prima di una serie targata Prime Video, la sua opera sarebbe potuta diventare una trilogia cinematografica con Adam McKay in cabina di regia.

Tutto iniziò quando quando Seth Rogen e il collaboratore e amico di vecchia data Evan Goldberg misero le mani sul primo numero di The Boys.

“Ci dicemmo: ‘Caz*arola, questa roba è pazzesca, cazz*” ha ricordato Rogen. “Quella settimana andammo dalla Sony a proporre di adattarlo“.

In effetti la Sony acquistò i diritti di sfruttamento con l’intento di portare il fumetto al cinema. Adam McKay, infatti, aveva iniziato a lavorare per lo studio a quella che doveva essere una trilogia cinematografica. C’era perfino una sceneggiatura pronta e addirittura i primi animatic di alcune sequenze, ma alla fine il progetto non ottenne il via libera.

“Non cambierei nulla di questo viaggio” ha commentato Robertson. “Perché la serie è stupenda, ma [McKay] stava lavorando a della roba proprio forte. Il problema fu che era il 2008, non il 2018, non erano pronti“.

Il fumettista ha spiegato che nei pani iniziali, aveva immaginato i “Boys” come una squadra di investigatori anti-supereroi nell’universo DC Comics in cui si scopriva che personaggi come Superman e Batman erano in realtà segretamente malvagi e perversi. Alla fine l’idea si trasformò in qualcosa di più “vendibile” con la creazione di nuovi supereroi che fossero una satira di supereroi esistenti, con Patriota ad esempio modellato su Superman, Abisso su Aquaman e così via.

The Boys è ora alla sua quarta stagione in corso su Prime Video. Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

