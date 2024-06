Lunedì Eric Kripke, lo showrunner di The Boys, ha annunciato che la stagione 5 sarà l’ultima della serie tv di successo.

Dopo l’inizio della stagione 4 su Prime Video, in una lunga intervista con Deadline, Kripke ha parlato del futuro dello show e di come sappia già cosa succederà negli istanti finali, sebbene serviranno almeno due anni prima di vedere effettivamente le puntate:

Dio. Voglio dire, per la quinta stagione ci vorranno facilmente due anni. Quindi, non ho ancora trascorso una quantità incredibile di tempo a preoccuparmi di ciò che verrà dopo. No, perché di solito da quando inizi a lavorare nella stanza degli scrittori, e noi abbiamo iniziato circa un mese fa, cinque settimane fa, a quando generalmente vai in onda, sono circa due anni e alcune cose cambiano. Un po’ presto per capire esattamente cosa ci aspetta. Ma mi concentrerò sul finire questo show, poi farò un pisolino e poi vedrò cosa c’è dopo.

Stiamo solo cercando di capire tutto adesso con gli scrittori. Voglio dire, so dove voglio che vada a finire, ma probabilmente abbiamo passato le prime quattro settimane nella stanza a parlare della mitologia generale e di dove vogliamo che vada la storia… Nel modo più ampio possibile, so quello che vogliamo che accada nel finale. Conosco quel momento in cui appare l’intertitolo e dice sei mesi dopo, e vedi dove sono tutti. So che posso davvero scrivere le ultime 10 pagine di questa storia proprio adesso. Il resto, lo so a grandi linee, ma lo scopriremo man mano.