Durante un’intervista con Variety, il creatore di The Boys Eric Kripke ha parlato della possibilità di una serie cross-over con Gen V, escludendo tale possibilità.

Stando a Kripke, non è necessario vedere The Boys per godersi Gen V e viceversa:

Mi piace l’idea che ci siano riferimenti e citazioni qua e là, ma un cross-over, no. Vivo nella paura che si debba guardare entrambe le cose per capirle entrambe. Io invece penso che se guardate The Boys e non volete vedere l’altra serie, non siete obbligati. Se volete vedere Gen V e non The Boys, cosa che è successa a molte persone, a quanto so, benissimo così. Sono storie indipendenti e hanno una propria ragione di esistere. Ognuna necessita di essere abbastanza bella senza che venga avvalorata dall’altra. Gli spettatori non devono fare i compiti a casa, non mi piace.