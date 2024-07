Eric Kripke, showrunner di The Boys, ha parlato del destino di Hughie Sr, concentrandosi su cosa rappresenta per il figlio e per il racconto.

Intervistato da Variety, Kripke ha parlato di come i poteri di Hughie Sr, interpretato da Simon Pegg, riflettono il suo stato psicologico e rappresentano metaforicamente il suo sentirsi invisibile:

Ci piace molto quando i poteri riescono in qualche modo a rispecchiare lo stato psicologico o parte del loro subconscio più radicato. Penso che sia stata come una lezione che abbiamo imparato da “Gen V” che ci è davvero servita. Quindi ci siamo davvero interessati a questa idea di lui, basata sul suo rapporto con la sua ex moglie, che sentiva davvero leggero. Ha quella frase: “Mi guarderesti attraverso, come se fossi invisibile per te”. Quindi dargli un potere che rendesse concreta quella metafora era qualcosa a cui eravamo davvero interessati. È super sottile, ma dice qualcosa sul DNA Campbell che il potere di Hughie è il teletrasporto e il potere di papà è una specie di invisibilità – ma entrambi simili in un certo senso. Era nello stesso campo da baseball. Nella nostra mente, il potere che ottieni è una combinazione di V e del tuo DNA. E quindi se ha un DNA simile a quello di suo padre, è ovvio che forse suo padre avrebbe ottenuto un potere simile.

The Boys è disponibile su Prime Video.

Nella quarta stagione, il mondo è sull’orlo del baratro. Victoria Neuman è più vicina che mai allo Studio Ovale e sotto il controllo di Homelander, che sta consolidando il suo potere. Billy Butcher, a cui restano solo pochi mesi di vita, ha perso sia il figlio di Becca sia il suo ruolo di leader di The Boys. Il resto della squadra è stanco delle sue bugie. La posta in gioco sarà più alta del solito e loro dovranno trovare un modo per collaborare e salvare il mondo, prima che sia troppo tardi.

Il cast di The Boys vede protagonist Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Colby Minifie, Claudia Doumit e Cameron Crovetti. La quarta stagione accoglierà, inoltre, Susan Heyward, Valorie Curry e Jeffrey Dean Morgan.

Potete rimanere aggiornati sullo show grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Screen Rant

Le serie imperdibili