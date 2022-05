Il social media manager disa proprio il fatto suo, è innegabile! Dopo aver “omaggiato” The Batman , ora che è in sala, gli account hanno iniziato a rilasciare alcune varianti dei protagonisti della serie

Di seguito verrete deliziati da un mash-up tra A-Train e Mother’s Milk, passando per una variante insanguinata che combina Homelander e Hughie. Non manca neanche The Deep di Chace Crawford. Potete seguire il thread qui sotto:

No Doctor's gettin' you out of this multiverse. pic.twitter.com/VMhCGbNgd2 — THE BOYS (@TheBoysTV) May 6, 2022

E per rimanere in tema “madness“, vi ricordiamo che la terza stagione di The Boys – secondo Eric Kripte, il suo creatore – sarà totalmente folle.

“Ci sarà sicuramente un sacco di follia”, ha spiegato Kripke in precedenza in un’intervista con TV Guide Magazine’s Sci-Fi & Fantasy Special Collector’s Issue a proposito della nuova stagione. “Non è un segreto che stiamo facendo un episodio su ‘Herogasm’ dai fumetti, che è un’enorme orgia di supereroi. E stiamo facendo qualcosa nel primo episodio che penso sia sicuramente la più folle che abbiamo mai fatto… e potrebbe essere una delle cose più folli che qualcuno abbia mai provato a fare”.

Sebbene i dettagli sulla trama della terza stagione sono ancora in cassaforte, è stato confermato che il Billy Butcher di Karl Urban avrà i suoi superpoteri ad un certo punto della stagione.

Creata da Eric Kripke e prodotta a livello esecutivo da Seth Rogen ed Evan Goldberg, The Boys vede come protagonisti Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capon, Karen Fukuhara e Aya Cash.

La serie è tratta dall’omonimo fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson e mostra un mondo popolato da supereroi molto amati dalla gente, tutti ‘gestiti’ da un’azienda, la Vaught.

