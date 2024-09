The Boys: Gennaro Esposito sull'ultima stagione "Sarà un vortice di emozioni"

Gennaro Esposito è tornato a parlare dell'ultima stagione di The Boys, in arrivo prossimamente su Prime Video.

Intervistato da Deadline, Esposito ha parlato della stagione 5 di The Boys:

Penso che sarà una stagione paragonabile a un vortice di emozioni. Ogni serie tv che giunge al termine ha un finale esplosivo nella sua ultima stagione, e The Boys è uno show davvero scandaloso, ma riflette anche il mondo in cui viviamo adesso. Quando i supereroi hanno il potere non solo di salvarci, ma anche di farci del male, è uno spettacolo interessante.

Lo adoro, perché credo che siamo tutti supereroi. Credo che dentro tutti noi, se sei in grado di pensare diversamente, siamo in grado di sbloccare un potere nascosto che tutti noi abbiamo. Quindi, sono convinto che il modo per farlo sia avere un impatto sulle persone in un modo che dia loro amore, ma le elevi e affermi anche la loro autodeterminazione per essere i migliori esseri umani possibile.