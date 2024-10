The Boys: Aya Cash svela la sua reazione ai primi script dello spinoff Vought Rising

Pubblicazione: 07 ottobre alle 13:30

Aya Cash riprenderà il ruolo di Stormfront nello spinoff di The Boys intitolato Vought Rising, progetto di cui ha condiviso qualche anticipazione.

Ho letto due script e sono assolutamente, follemente, buoni. Quello è tutto ciò che posso dirvi.

La serie è ideata come prequel dello show tratto dai fumetti targato Prime Video. L'attrice ha spiegato a ComicBook:

Amazon aveva ordinato lo sviluppo e la realizzazione dello spinoff nel mese di luglio, notizia confermata al Comic-Con di San Diego.

Paul Grellong sarà showrunner del nuovo progetto, che sarà prodotto anche da Eric Kripke.

La storia sarà ambientata negli anni '50 e proporrà un mistero legato a un omicidio, svelando così le origini di Vought. Al centro degli eventi ci saranno Soldatino (Jensen Eckles) e Stormfront (Cash) che, all'epoca, si chiamava ancora Clara Vought.

Le origini dei personaggi

Il personaggio di Stormfront è stato protagonista della seconda stagione di The Boys ed è il primo soggetto dei test con il Composto V a ottenere un risultato soddisfacente, mentre Soldatino è stato introdotto nella terza, spiegando come fosse stato creato da Frederick Vought durante la seconda Guerra Mondiale.

The Boys ha già avuto uno spinoff animato intitolato Diabolical, oltre ad aver dato vita alla serie Gen V e a The Boys: Mexico, serie in fase di sviluppo prodotto da Diego Luna e Gael García Bernal.