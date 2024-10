The Boys 5: Mason Dye da Stranger Things al cast della serie, svelato il suo ruolo!

Pubblicazione: 17 ottobre alle 12:45

La stagione 5 della serie The Boys sarà l'ultima e nel cast delle puntate ci sarà anche Mason Dye, già conosciuto dal pubblico televisivo grazie a Stranger Things.

Il ruolo che gli è stato affidato, come confermato dai profili social ufficiali della serie, è quello di Bombsight. Tra i fumetti non c'è un personaggio con lo sesso nome, ma la sua presenza è stata anticipata in una delle puntate precedenti come la star di un film di supereroi degli anni '50 intitolato La Maledizione di Fu Manchu.

Secondo le fonti di Variety, inoltre, Bombsight apparirà nel progetto prequel intitolato Vought Rising, accanto a Jennifer Ackles e Aya Cash.

L'ultima stagione della serie

Tra gli interpreti dell'ultima stagione ci sarà anche Daveed Diggs, recentemente protagonista di Snowpiercer. Anche in quel caso non sono state svelate molte anticipazioni sulla new entry nel cast.

Eric Kripke, annunciando che la quinta stagione della serie sarà l'ultima, aveva spiegato che la quarta sarà come la calma prima della tempesta e l'ultimo capitolo sarà un crescendo di azione ed emozioni, arrivando a un climax.

Tra gli interpreti dello show targato Prime Video ci sono Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Colby Minifie, Claudia Doumit, Cameron Crovetti, Susan Heyward, Valorie Curry, Jeffrey Dean Morgan.