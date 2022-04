Nel trailer delladisfoggia dei nuovi inediti, che potrebbero modificare il modus operandi dell’intera squadra.

In una recente intervista con Entertainment Weekly, Karl Urban ha parlato proprio delle nuove capacità del suo personaggio:

Questo è il dilemma: Butcher diventa un supereroe o un supercattivo? Per sconfiggere il mostro, sei disposto a diventare il ​​mostro? E penso che una delle cose belle di questa stagione è che ogni personaggio deve affrontare questa scelta. Fino a che punto sono disposti a spingersi? Quale linea sono disposti a superare per ottenere ciò che vogliono ottenere? Per tutti i personaggi dello show si crea un conflitto ed è divertente vedere chi finisce effettivamente dalla parte di chi.

Le prime due stagioni di The Boys, e lo spin-off animato Diabolical sono già disponibili su Amazon Prime Video.

Le prime tre puntate della terza stagione di The Boys arriveranno su Prime Video il 3 giugno 2022. Il primo teaser degli episodi inediti mostrava Starlight e Homelander e i video della serie Seven on 7 with Cameron Coleman, distruita su YouTube, hanno regalato dei dettagli di quanto accaduto dopo il termine della seconda stagione.

