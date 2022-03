Ieri è stato finalmente diffuso il primo trailer ufficiale della terza stagione didurante un panel altenutosi nella giornata di ieri. In attesa di vedere i nuovi episodi della serie– l’interprete di Billy Butcher – ha lasciato intendere che la produzione dei nuovi episodi sarà più che attiva anche negli ultimi mesi di questo 2022.

“Girerò ‘The Boys’ fino alla fine dell’anno“, ha detto durante un’intervista al SXSW Studio di Variety all’hotel J.W. Marriott di Austin.

La serie non ha ancora ottenuto il via libera ufficiale per una quarta stagione – anche se è solo una questione di pura formalità. The Boys è prodotto da Sony Pictures Television e da Point Grey di Seth Rogen e Evan Goldberg, insieme ad Amazon che ne è anche il distributore. Urban si è lasciato sfuggire la tempistica quando ha parlato degli sviluppi di un nuovo film di “Star Trek“, che è stato un annunciato a sorpresa durante un recente investor day della Paramount.

“Non ho ancora visto una sceneggiatura, non so nulla. Ma mi piacerebbe lavorare di nuovo con quei ragazzi, così divertenti, la migliore compagnia. Vedremo”, ha detto del team di “Trek”, che presumibilmente includerà Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana e Simon Pegg.

Insieme a Urban in studio c’erano lo showrunner di The Boys Eric Kripke e gli attori Laz Alonso, Karen Fukuhara, Jessie T. Usher, Chace Crawford, e il nuovo arrivato Jensen Ackles (Supernatural). Quest’ultimo è stato tra i protagonisti del nuovo trailer nel ruolo di un nuovo eroe, Soldier Boy, una specie di “Capitan America” che si pensava fosse in isolamento dopo aver combattuto durante la seconda guerra mondiale. L’adrenalinico trailer contiene numerose anticipazioni sulle storyline che vedremo nel corso di questa attesissima terza stagione – a partire da Butcher che riceve misteriosi superpoteri, passando per Hughie (Jack Quaid) nel suo nuovo ruolo all’interno del Federal Bureau of Superhuman Affairs fino ad arrivare a un inatteso momento da musical. Una sequenza che nessuno si sarebbe mai aspettato e che Kripke continua a tenere sotto chiave.

“Tutto quello che dirò è che è un classico numero di Hollywood”, ha detto Kripke.

Potete guardare l’intervista integrale di Variety cliccando qui.

Le prime tre puntate della terza stagione di The Boys arriveranno su Prime Video il 3 giugno 2022.