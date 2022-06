Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Le trasposizioni comportano sempre modifiche, cambiamenti e adattamenti. Questo avviene anche in The Boys, dove non tutto quello che vediamo sullo schermo coincide esattamente con la versione originale a fumetti. Questo avviene ovviamente con il benestare dell’autore Garth Ennis.

Un cambiamento decisamente radicale è stato apportato alle origini di Latte Materno (Laz Alonso): nel sesto episodio della terza stagione, Eroegasmo, scopriamo che i motivi personalissimi del suo odio nei confronti dei supereroi e la sete di vendetta nei confronti di Soldatino derivano da una tragedia avvenuta nel suo passato.

Le origini di Latte Materno nei fumetti

Nei fumetti (numeri 35 e 36), Latte Materno vuole vendicarsi della Vought (la multinazionale che “gestisce” i supereroi) a causa di ciò che è avvenuto a sua madre. L’uomo è cresciuto in una famiglia povera ad Harlem: sua madre era un’operaia di una fabbrica di proprietà della Vought, e insieme ad altre impiegate è rimasta contaminata dalle polveri residue presenti nell’impianto in cui veniva trattato il Composto-V. Per questo motivo alcune impiegate sono morte, altre hanno riportato danni fisici, altre ancora hanno dato alla luce figli disabili o con problemi. Michael, fratello maggiore di Latte Materno, è nato con un ritardo mentale e quando si sono manifestati i poteri derivati dal Composto-V è morto. Il padre ha cercato di fare causa all’azienda, arrivando anche a ottenere qualche risultato ma finendo poi per morire di esaurimento e crepacuore. Latte Materno, per contro, è cresciuto senza disabilità ma ha manifestato i suoi superpoteri una volta entrato nell’esercito, uccidendo involontariamente un commilitone durante un incontro di boxe, e finendo in carcere.

Le origini di Latte Materno nella serie

Le cose sono raccontate in maniera decisamente diversa nella serie. Nel corso delle stagioni abbiamo notato i disturbi ossessivo compulsivi di Latte Materno, un uomo segnato da un passato traumatico che lo ha portato a cercare vendetta nei confronti della Vought, e abbiamo scoperto che suo padre era ossessionato dall’abbattere legalmente la multinazionale, arrivando a morire nel tentativo. Nel recente episodio, però, Latte Materno racconta finalmente a Starlight le origini dei suoi disturbi ossessivo compulsivi e del suo odio nei confronti dei super: la colpa è di Soldatino (Jensen Ackles), il diretto responsabile dei suoi traumi. Da bambino, infatti, vide il super combattere il crimine fuori dalla finestra di casa sua a Harlem, ed era così entusiasta da svegliare suo nonno per fargli vedere il suo beniamino. Soldatino, però, durante il combattimento ha lanciato un’automobile verso la loro casa, uccidendo all’istante il nonno. Sentendosi responsabile, Latte Materno è rimasto completamente traumatizzato e ha sviluppato il suo disturbo.

