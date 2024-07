Paul Reiser ha svelato che tornerà nei panni de La Leggenda, nella prossima stagione di The Boys, che vi ricordiamo sarà anche l’ultima.

In una recente intervista Reiser ha confermato che il suo personaggio, La Leggenda, tornerà nella stagione 5 di The Boys:

Sì, se ne è parlato. Penso che ci sia qualcosa che stanno scrivendo per me. È stato davvero divertente: non è il mio tipo di show e, l’ho detto a mio figlio, che ora sta scrivendo i fumetti Marvel dedicati ad Alien… Ma quando Mi è stato offerto il ruolo in The Boys, non solo non l’avevo visto, ma non ne avevo sentito parlare, e gli ho detto: ‘Ehi, conosci questo show The Boys? Vogliono che ci sia io. Che ne sai a riguardo?’ Mi ha risposto subito: “Oh, è fantastico e lo odierai”. Ho pensato: “Perché dovrei odiarlo?” Lui dice: “Oh, guarda e basta”. E ricordo che lo guardavo e dicevo: “Oh, wow, questo è davvero esagerato”. Ma in breve tempo, ho visto, non stanno esagerando solo per il gusto di farlo: questo è il punto; è così esagerato visivamente, divertente e intelligente. E il ruolo era molto divertente. Ho pensato: ‘Come si chiama quel personaggio?’ La Leggenda, e io ho risposto: “Ci sto”.