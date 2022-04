Lo spin-off diha perso un’altra delle sue protagoniste: ancheha lasciato la serie per divergenze creative.

Dopo Aimee Carrero e Shane Paul McGhie, anche Hardesty ha abbandonato il progetto prodotto da Amazon Studios. Il personaggio verrà riscritto e il suo ruolo ovviamente affidato a un’altra attrice. Lo show si ritrova quindi con tre attori in meno (uno sostituito da Chance Perdomo) sui sei protagonisti annunciati.

Nello spin-off di The Boys sui G-Men, gli adolescenti con super poteri parodia degli X-Men, ci saranno anche Jaz Sinclair, Lizze Broadway, Chance Perdomo e Maddie Phillips.

La serie sarà prodotta da Sony Pictures Television Studios e Amazon Studios, in associazione con Kripke Enterprises, Point Grey Pictures, e Original Film.

Le prime tre puntate della terza stagione di The Boys arriveranno su Prime Video il 3 giugno 2022. Il primo teaser degli episodi inediti mostrava Starlight e Homelander e i video della serie Seven on 7 with Cameron Coleman, distribuita su YouTube, hanno regalato dei dettagli di quanto accaduto dopo il termine della seconda stagione.

