The Boys: le riprese della stagione 4 inizieranno ad agosto

L’ultimo episodio della stagione 3 di The Boys sarà disponibile dalla prossima settimana, ma le riprese per la stagione 4 cominceranno molto presto.

In una recente intervista con Collider, Karl Urban ha confermato che le riprese della quarta stagione inizieranno nell’agosto di quest’anno, per la precisione il 22 agosto. Urban ha rivelato che mentre sa quando inizierà la produzione del nuovo lotto di episodi, non ne conosce il contenuto.

Siamo a circa due mesi dalle riprese e non ne ho idea. Quindi questo ti dirà qualcosa, ma sì, non è troppo lontano. Voglio dire, mi aspetto che ne parleremo… In realtà vedrò Kripke la prossima settimana e mi aspetto che inizieremo a parlare di cosa ha in serbo. Mi piace dare loro il rispetto necessario per essere in grado di completare il loro processo di scrittura e di non essere molestati dagli attori che dicono: “Cosa stiamo facendo?” Ma non vedo l’ora. Vengono sempre fuori cose pazze, quindi sì, so che sarà divertente.