Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Eric Kripke, showrunner di The Boys, analizza il kink di Sister Sage, interpretata da Susan Heyward e svela le ispirazioni dietro il personaggio di Firecracker.

Nell’episodio 4, scopriramo che a Sister Sage piace essere lobotomizzata per potersi godere le gioie della vita. In una lunga intervista con Variety, Kripke ha raccontato i dettagli di come è stato ideato il kink:

Quando hai una stanza piena di sceneggiatori troppo istruiti e miserabili che cercano di immaginare come sarebbe essere la persona più intelligente del mondo, arrivi immediatamente a una conclusione: “Beh, sarebbe terribile”. Faresti qualsiasi cosa per essere stupido per un paio d’ore in modo da poter essere semplicemente felice. Abbiamo iniziato a parlare: ‘Sta sniffando vernice? Cosa sta facendo?’ Sono stato un po’ ossessionato dalle lobotomie frontali perché è una cosa reale. Ovviamente non lo fanno più così tanto, grazie a Dio, ma negli anni ’50 e ’60 questo veniva fatto migliaia e migliaia di volte. Rosemary Kennedy è una delle più famose a riceverli. È davvero come un fottuto rompighiaccio nella coda dell’occhio e ti strapazzano il lobo frontale. Per me è pazzesco che fosse una cosa reale e quindi volevo dimostrarlo. Le persone diventano così strane riguardo alle cose negli occhi e quindi sapevo che sarebbe stata la scena in cui le persone si sarebbero davvero coperte gli occhi. Ovviamente, nessun rompighiaccio si è mai avvicinato all’occhio di Susan. Il fatto che sia così inquietante è tutto merito del dipartimento degli effetti visivi.

Lo showrunner ha poi parlato delle ispirazioni dietro al personaggio di Firecracker:

Onestamente, mi sembra che i confronti tra Tucker Carlson e Piers Morgan siano probabilmente un po’ troppo conservativi. Abbiamo il nostro Tucker Carlson ed è Cameron Coleman come conduttore delle notizie. Nello stesso modo in cui Fox sta in un certo senso generando l’OAN, così i nostri notiziari VNN generano Truthbomb. È più vicino a qualcosa che farebbe Alex Jones, dove sono solo teorie cospirative complete e roba folle spacciata per reale e dovrebbero essere oltraggiose ed esplosive, ma le persone sembrano accettarle come verità. C’è così tanta disinformazione diretta, in stile Qanon là fuori, che era ciò che volevamo rappresentasse Firecracker nelle “Truth Bomb”.

The Boys è disponibile su Prime Video.

Nella quarta stagione, il mondo è sull’orlo del baratro. Victoria Neuman è più vicina che mai allo Studio Ovale e sotto il controllo di Homelander, che sta consolidando il suo potere. Billy Butcher, a cui restano solo pochi mesi di vita, ha perso sia il figlio di Becca sia il suo ruolo di leader di The Boys. Il resto della squadra è stanco delle sue bugie. La posta in gioco sarà più alta del solito e loro dovranno trovare un modo per collaborare e salvare il mondo, prima che sia troppo tardi.

Il cast di The Boys vede protagonist Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Colby Minifie, Claudia Doumit e Cameron Crovetti. La quarta stagione accoglierà, inoltre, Susan Heyward, Valorie Curry e Jeffrey Dean Morgan.

Potete rimanere aggiornati sullo show grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Variety

Le serie imperdibili