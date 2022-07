The Boys: Tomer Capone racconta di una disgustosa scena eliminata

Si è da poco conclusa la terza stagione di The Boys, l’acclamata serie di successo targata Prime Video. Uno dei personaggi più amati dai fan dello show è sicuramente Frenchie, interpretato da Tomer Capone. L’attore ha risposto a qualche domanda di Digital Spy svelando alcuni dettagli interessanti sul dietro le quinte della serie raccontando di una scena chiave della seconda stagione che è stata lasciata in sala di montaggio.

“Ce ne sono così tante di scene che non vengono poi inserite nel montaggio finale”, ha raccontato Capone. ” Mettiamo che io abbia una sola possibilità – e non so perché mi stia venendo in mente proprio questa cosa. Ce ne sono talmente tante. Ma una di queste è che quando sono uscito dalle budella della balena (nella seconda stagione), mi sono messo in bocca delle budella. C’è un’inquadratura in cui Frenchie sale e ha dei conati di vomito, e poi… credo di aver sputato le interiora di balena sull’obiettivo della telecamera, così non hanno potuto usarla. Sono cose strane come queste”.

Tutte le puntate della terza stagione di The Boys sono disponibili su Prime Video.

The Boys è stata ufficialmente rinnovata per una quarta stagione settimane prima del finale di stagione. Karl Urban, che nella serie interpreta Butcher, ha recentemente rivelato che le riprese dei nuovi episodi partiranno ad agosto.

Potete rimanere aggiornati sullo show grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.