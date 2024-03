Netflix ha cancellato The Brothers Sun dopo una sola stagione, la serie tv non tornerà con nuovi episodi.

All’uscita The Brothers Sun ha ricevuto elogi dalla critica, e lo show è rimasto per cinque settimane nella Top 10 di Netflix per le serie in lingua inglese, raggiungendo la posizione numero 2, ma non è riuscito a trovare un pubblico più vasto. La sua performance è stata modesta per gli standard Netflix, con il numero di visualizzazioni settimanali che sono rimaste al di sotto dei 7 milioni e sono scese sotto i 2 milioni nelle ultime due settimane nella Top 10.

La serie creata da Brad Falchuk e Byron Wur racconta quello che succede quando un potente boss criminale di Taiwan viene ucciso. Suo figlio, il leggendario killer Charles “Chairleg” Sun (Justin Chien), corre quindi a Los Angeles per proteggere la madre, Eileen (Michelle Yeoh), e il fratello minore Bruce (Sam Song Li), che non sapeva nulla delle attività della sua famiglia fino a quel momento.

Charles, Bruce e la loro madre devono quindi riallacciare i rapporti e capire cosa significa realmente essere fratelli e far parte di una famiglia prima che i loro nemici li uccidano.

Falchuk è showrunner e produttore insieme a Wu, Mikkel Bondesen e Kevin Tancharoen.

Il cast è composto inoltre di Highdee Kuan nel ruolo di Alexis, Joon Lee che sarà TK, Alice Hewkin, Jon Xue Zhang, Jenny Yang, Madison Hu e Rodney To.

The Brothers Sun è disponibile su Netflix.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Deadline

I film e le serie imperdibili