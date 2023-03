Geoff Stults (Little Fires Everywhere) avrà un ruolo ricorrente nella serie The Company You Keep, il progetto con protagonista Milo Ventimiglia, coinvolto anche come produttore.

Il nuovo show ABC si basa sul format coreano My Fellow Citizen e racconta la storia di un truffatore, Charlie (Milo Ventimiglia), e della spia sotto copertura Emma (Catherine Haena Kim). Una notte di passione tra i due, che non sanno di essere avversari, porta l’uomo a cercare di uscire di porre fine alle proprie attività, mentre la donna cerca di sconfiggere il criminale vendicativo che ha in pugno i debiti della famiglia di Charlie. I due protagonisti dovranno ammettere le proprie menzogne e provare a salvare se stessi e le proprie famiglie da disastrose conseguenze.

Stults avrà il ruolo di Simon Norris, l’ex di Birdie Nicoletti (Sarah Wayne Callies), e padre di Ollie. Bello, carismatico e cresciuto in una famiglia benestante dell’East Coast, Simon in passato aveva la scena artistica di New York in pugno. Ora è un ex tossicodipendente che sta provando a mettere ordine nella propria vita e a diventare il tipo di uomo che merita di essere nella vita di Birdie e Ollie. Quando Birdie gli chiede aiuto, Simon aiuta a compiere una rapina pericolosa che potrebbe mettere la sua intera carriera a rischio, ma farà qualsiasi cosa pur di dimostrare a Birdie che è realmente cambiato.

Nel cast della serie ci sono anche William Fichtner, Tim Chiou, Freda Foh Shen, James Saito, Felisha Terrell, e Polly Draper.

Fonte: Deadline