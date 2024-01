La stagione 6 della serie The Conners dovrà fare i conti con l’uscita di scena di un membro del cast: il sito TVLine ha infatti svelato che Jayden Rey, interprete di Mary – la figlia di DJ – non sarà più una presenza regolare tra gli interpreti dello show.

Michael Fisherman, interprete del padre della giovane, era già uscito dal cast durante la quinta stagione.

La famiglia di Mary è stata al centro di addii al cast fin dalla prima stagione: Maya Lynne Robinson, interprete di Geena che era la moglie di DJ e madre di Mary, aveva rinunciato alla parte per recitare in The Unicorn. Geena era stata mandata in missione, essendo membro dell’esercito, ed era apparsa solo nell’episodio finale della terza stagione. Nella quinta stagione DJ aveva raggiunto la moglie all’estero, mentre Mary trascorreva il suo tempo tra la casa di Dan e quella della madre di Geena. Rey era apparsa in soli cinque puntate delle ventidue prodotte.

Il cast della sesta stagione di The Conners, in arrivo sugli schermi americani di ABC dal 7 febbraio, sarà composto da John Goodman nel ruolo di Dan Conner, Laurie Metcalf che sarà Jackie Harris, Sara Gilbert nei panni di Darlene Conner, Lecy Goranson che sarà Becky Conner-Healy, Emma Kenney che interpreta Harris Conner-Healy, Ames McNamara nel ruolo di Mark Conner-Healy, Jay R. Ferguson che è Ben Olinsky, e la guest star Katey Sagal nei panni di Louise Goldufski.

Che ne pensate? Siete dispiaciuti per l’uscita dal cast di Jayden Rey primma della stagione 6 di The Conners?

Fonte: TVLine