John Goodman ha svelato di essere convinto che la serie The Conners sia arrivata alla sua conclusione.

L’attore, intervistato da France 24, ha infatti dichiarato:

Penso che potremmo arrivare alla sua fine, ma non ne sono sicuro. Ha durato più a lungo di quanto pensassi. Doveva essere uno show da otto episodi a un certo punto, e poi ci hanno rinnovato. E hanno continuato a rinnovarci.

ABC ha già rinnovato la serie per una sesta stagione e, per ora, il network non ha svelato se sarà l’ultima.

Il produttore Bruce Helford. in precedenza, aveva dichiarato:

Sara Gilbert aveva spiegato al network che non voleva uscissimo di scena senza sapere che ci sarà un finale di serie, in modo da poter gettare le basi verso il giusto epilogo. A questo punto penso che la prossima stagione potrebbe essere l’ultima stagione di The Conners. Non direi che lo sarà sicuramente perché i dati di ascolto sono così buoni questa stagione e ci siamo tutti divertiti davvero. Ma è decisamente una possibilità.

Fonte: France 24