The Conners dovrà fare i conti con un’uscita di scena dal cast della stagione 5: Michael Fishman, interprete di DJ non tornerà infatti sul set.

Le nuove puntate, inoltre, non potranno contare sulla presenza regolare nel cast di Jayden Rey, anche se la sua presenza è stata confermata in veste di guest star con il ruolo di Mary, la figlia di DJ.

DJ è un personaggio apparso fin dalla prima stagione di The Conners, anche se il fratello minore di Darlene e Becky è apparso in soli 36 dei 71 episodi prodotti per lo spinoff. Fishman, tuttavia, ha diretto ben cinque puntate della comedy targata ABC.

L’attore aveva debuttato nel ruolo nella serie Roseanne, raccogliendo l’eredità di Sal Barone che aveva recitato nel pilot del 1988.

Nella prima stagione era apparsa anche Maya Lynne Robinson nel ruolo di Geena, la moglie di DJ e madre di Mary. L’attrice aveva però abbandonato lo show per recitare in The Unicorn e successivamente il personaggio è apparso nel finale della terza stagione.

Nel cast della quinta stagione ci sono John Goodman (Dan), Laurie Metcalf (Jackie), Sara Gilbert (Darlene), Lecy Goranson (Becky), Emma Kenney (Harris), Ames McNamara (Mark), Jay R. Ferguson (Ben) e Katey Sagal (Louise).

Ecco un nuovo poster della prossima stagione:

THE CONNERS – KEY ART (ABC)

Che ne pensate dell’uscita dal cast della stagione 5 di The Conners di Michael Fishman? Lasciate un commento!

Fonte: TVLine