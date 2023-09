Il mondo di John Wick si è ampliato questo venerdì con il debutto di The Continental su Peacock negli Stati Uniti, e su Prime Video in Italia. La serie è stata accolta da recensioni tiepide, con un punteggio della critica del 49% su Rotten Tomatoes mentre il pubblico sembra essere decisamente molto più soddisfatto (80% di apprezzamento su Rotten e un voto pari a 7.7 su iMDB). Di seguito potete leggere la nostra recensione.

L’hotel che dà il titolo alla serie è molto presente nei film di John Wick, ma è evidente che nella nuova serie ha subito delle modifiche nell’aspetto. I film sono stati girati a New York, con il Cocoa Exchange, noto anche come Beaver Building, che funge da The Continental. Tuttavia, per la produzione della nuova serie, si è scelto di girare a Budapest e non è stato possibile ricreare l’iconico hotel.

“Sapevamo di doverlo costruire perché non avremmo girato a New York in quell’edificio vero e proprio in Beaver Street“, ha dichiarato a TVLine il produttore esecutivo di The Continental Albert Hughes. “Ma poi ci siamo imbattuti in una specie di ‘blocco’ davvero meraviglioso: non ci hanno concesso i diritti per emulare l’aspetto dell’edificio. I proprietari ci hanno detto: ‘No, non potete nemmeno farlo assomigliare al nostro edificio‘”. Hughes ha ipotizzato che non fosse stato permesso loro di usare le sembianze dell’edificio perché la serie non pagava una tassa per la location.

“Così, il mio production designer ha pensato: ‘Beh, questo ci dà un’opportunità…’“, ha continuato Hughes. “Siamo negli anni ’70 e Cormac [Mel Gibson] è al comando ora, quindi aggiungiamo queste aquile fasciste sul davanti e cambiamo un po’ il design. E alla fine si è rivelata una splendida opportunità creativa per noi“.

Nel primo film di John Wick, Keanu dice a Charon [Lance Reddick] quando arriva: “Quando è stato fatto il lifting al vecchio posto?” e Charon risponde: “Sì, abbiamo ristrutturato dall’ultima volta che sei stato qui”, o qualcosa del genere”, ha aggiunto Hughes per giustificare il cambiamento.

The Continental: dal mondo di John Wick è prodotto da Lionsgate Television. Con uno sguardo esilarante ai primi giorni del più famoso hotel punto di incontro per i criminali di New York, la serie vede nel cast Colin Woodell, Mel Gibson, Michelle Prada, Ben Robson, Hubert Point-Du Jour, Nhung Kate, Jessica Allain, Ayomide Adegun, Jeremy Bobb e Peter Greene.

Diretta da Albert Hughes e Charlotte Brandstrom. Scritta e sviluppata da Greg Coolidge, Kirk Ward e Shawn Simmons.

Gli executive producer sono: Basil Iwanyk, Erica Lee, Albert Hughes, Kirk Ward, Greg Coolidge, Chad Stahelski, Derek Kolstad, David Leitch, Shawn Simmons, Paul Wernick, Rhett Reese e Marshall Persinger.

