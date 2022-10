The Crown 6: sul set c’è un po’ di ansia per le imminenti riprese delle scene riguardanti la morte di Diana

La produzione di The Crown si sta avvicinando alle riprese dei momenti che hanno preceduto la morte della principessa Diana 25 anni fa e, secondo quanto dichiarato online, sul set ci sarebbe molta tensione.

Le scene saranno realizzate nel corso di due settimane e il creatore Peter Morgan ha già dichiarato che lo schianto mortale non verrà ricreato.

L’incidente in cui hanno perso la vita a Parigi Diana, Dodi Al-Fayed e l’autista Henri Paul è avvenuto il 31 agosto 1997. A sopravvivere è invece stato Trevor Rees-Jones, che lavorava come consulente della sicurezza per conto di Mohamed Al-Fayed, il padre di Dodi. Diana era ancora viva quando i soccorritori sono arrivati sul luogo dell’incidente, ma ha perso poi la vita per le ferite riportate.

Una fonte vicina alla produzione ha dichiarato a Deadline:

Stavamo temendo il momento in cui saremmo arrivati a questo punto. Il countdown è di due settimane e, anche se stiamo procedendo in modo tranquillo, bisogna ammettere che c’è una certa ansia, un senso percebile di essere leggermente in tensione. C’è un’enorme sensibilità per quanto riguarda questo evento.

La fonte ha confermato che non verrà ricreato l’incidente, ma solo alcuni eventi che sono avvenuti prima e dopo:

La macchina che lascia l’hotel Ritz dopo mezzanotte inseguita dai paparazzi e ciò che accade dopo, con l’ambasciatore britannico in Francia che entra in azione con il Ministero degli Esteri e le conseguenze costituzionali.

Tra le scene che dovrebbero essere realizzate c’è l’arrivo in Francia del principe Carlo, ruolo affidato a Dominic West, per riportare in patria il corpo dell’ex moglie e quelle in cui invece Mohamad Al-Fayed, parte interpretata da Salim Daw, dovrà fare i conti con il razzismo delle autorità francesi mentre recuperava la bara contenente il corpo del figlio.

Le riprese si stanno svolgendo a Parigi, a Londra e in Spagna.

Le sequenze potrebbero causare ulteriori problemi con la famiglia reale britannica, dopo che il principe William avrebbe espresso il suo sgomento all’idea che venga mostrata nella quinta stagione una scena dedicata all’intervista rilasciata, con l’inganno, da Diana a Martin Bashir per la BBC. Quella scelta, infatti, ha avuto gravi conseguenze sulla vita della principessa e su quella di Carlo, Camilla e altri membri della famiglia reale.

La quinta stagione, dopo la morte di Elisabetta II, potrebbe inoltre essere particolarmente criticata nel Regno Unito perché potenzialmente in grado di danneggiare l’immagine di Re Carlo, nonostante si sia ribadito più volte che la sceneggiatura si concede più di una libertà, essendo una serie e non ricostruzione storica.

Dal set, intanto, arrivano nuovi scatti che mostrano Elizabeth Debicki mentre gira alcune scene della serie:

Che ne pensate? Come vorreste venisse mostrata in The Crown la morte di Diana?

Fonte: Deadline