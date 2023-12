The Crown è giunta alla sua conclusione: dopo 6 stagioni diciamo quindi addio alla Famiglia Reale televisiva.

Intervistato da Variety, Dominic West ha raccontato alcuni retroscena della sua interpretazione del Principe Carlo, a partire dal lamento disperato quando vede il corpo di Diana nell’ospedale di Parigi.

Quando ho letto che Peter (Morgan, il creatore della serie ndr) aveva scritto come reagisce Carlo alla notizia di Diana – quando la vede morta e geme di dolore nell’ospedale di Parigi, al punto che possono sentirlo fuori dalla porta – ho pensato: “Oh Dio, no.” Non sappiamo, ovviamente, come abbia reagito il Principe Carlo. Ma ad ogni modo ha deciso di farlo molto emotivo e ne sono felice. Penso che Carlo sia un uomo emotivo, in confronto ad altri membri della sua famiglia.

Dominic West ammette di essere soddisfatto del ritratto che viene fatto nella stagione 6 del suo personaggio:

Nella stagione 5 Peter non pensava a lui come ha fatto nella stagione 6. Abbiamo avuto alcune discussioni, in particolare su di lui come padre e quanto fosse affettuoso e vicino ai suoi figli.

L’attore racconta di aver parlato con alcune persone che conoscevano l’ormai ex Principe e di aver sentito da loro quanto fosse un padre amorevole. Anche se, aggiunge:

Poi ovviamente è uscito il libro di Harry e non sapevamo più a cosa pensare.

Spare, l’autobiografia di Harry è stata per Dominic West un “regalo”, avendolo aiutato a prepararsi ad alcune scene in particolare, come quella in cui il Principe Carlo comunica al figlio la morte della madre, poggiandogli la mano sul ginocchio e dicendo: “Andrà tutto bene.”

So che Peter non ha letto il libro di Harry. Io sì. L’ho comprato subito e penso abbia leggermente influenzato il modo in cui ho recitato quella scena.

The Crown è disponibile su Netflix.

