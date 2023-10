The Crown

Peter Morgan, oltre a confermare che avrebbe voluto coinvolgere Helen Mirren, ha rivelato che inizialmente The Crown era stata ideata come un film su Elisabetta II e si sarebbe concentrato su quando diventa regina a soli 25 anni, ritrovandosi alle prese con Winston Churchill come primo ministro.

La storia ha continuato però a espandersi e, quando si è presentato negli uffici di Netflix con Stephen Daldry, ha chiesto un impegno di 10 anni e con un cast che sarebbe cambiato ogni anno.

Ted Sarandos ha sottolineato:

Dopo The Queen e The Audience, il fatto che continuasse a voler raccontare questa storia così tanto… C’era ancora qualcosa da raccontare.

Il pitch originale prevedeva inoltre Helen Mirren nel ruolo della regina, pur avendo avvisato Netflix che probabilmente non avrebbe accettato. L’attrice, infatti, era fermamente convinta:

Ripetere le interpretazioni è pericoloso. Diventa l’unica cosa sulla tua tomba.

Sarandos ha provato più volte a convincere Helen Mirren a riprendere il ruolo di Elisabetta II nella serie, arrivando persino a scattare una foto esilarante in cui le lancia dei soldi durante l’Ischia Film Festival del 2015. L’attrice ha però mantenuto la sua posizione e Morgan ha assunto Imelda Staunton per le ultime stagioni.

