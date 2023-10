La serie The Crown concluderà la sua storia nel 2005, ma la morte della regina Elisabetta ha avuto un’influenza sulla stagione 6.

Peter Morgan, intervistato da Variety, ha raccontato:

Abbiamo tutti affrontato l’esperienza del funerale. Quindi, considerando quanto profondamente tutti sono stati toccati da quell’esperienza, ho dovuto provare e trovare un modo in cui l’episodio finale affronti la morte del personaggio, anche se nella storia della serie non è ancora morta.

Ted Sarandos di Netflix ha inoltre ammesso che quando si è iniziato lo sviluppo della serie si era parlato della possibilità di concludere The Crown mostrando la morte della sovrana, ma Elisabetta II era ancora in vita quando Morgan ha deciso che il 2005 fosse il momento giusto per concludere la narrazione:

Penso che finire quasi 20 anni prima del presente sia dignitoso.

La prima parte della sesta stagione di The Crown, l’ultima uscirà il 16 novembre, mentre la seconda quasi un mese dopo, il 14 dicembre.

Nel cast dell’ultima stagione ci sono Imelda Staunton (Regina Elisabetta II), Jonathan Pryce (Principe Filippo), Lesley Manville (Principessa Margaret), Dominic West (Principe Carlo), Elizabeth Debicki (Principessa Diana), Claudia Harrison (Principessa Anna) e Olivia Williams (Camilla Parker Bowles).

Bertie Carvel interpreta Tony Blair, mentre Salim Daw è Mohamed Al Fayed e Khalid Abdalla è Dodi Fayed. Luther Ford è il principe Harry, Rufus Kampa e Flynn Edwards interpretano rispettivamente William e Harry nei primi episodi.

