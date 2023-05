Tobias Menzies è tornato a parlare della sua esperienza nell’interpretare il Principe Filippo nella serie The Crown, ammettendo che avrebbe voluto incontrare il marito della regina Elisabetta nella vita reale.

L’attore ha dichiarato:

Si tratta di uno show così influente e così tante persone lo hanno guardato. Quella storia e quella famiglia creano davvero molto interesse mentre noi, come cast, ci addentriamo in quella realtà.

Tobias ha sottolineato:

Non ho mai incontrato nessuno dei reali. Hanno mantenuto una distanza davvero salutare dallo show e non hanno mai commentato. Non abbiamo mai girato in nessuna delle loro proprietà.