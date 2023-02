The Crown: secondo Helena Bonham Carter la serie non dovrebbe proseguire

Helena Bonham Carter, che ha interpretato la Principessa Margaret in due stagioni di The Crown, ritiene che la serie non dovrebbe proseguire nel suo avvicinamento ai giorni nostri. L’attrice ha prima risposto a una domanda sull’autobiografia del Principe Harry, Spare – il minore, sulla quale non ha voluto sbilanciarsi:

Non voglio inserirmi in questa conversazione. È complicata, e qualsiasi cosa dica verrà ripresa fuori dal suo contesto. Penso che tutto ciò abbia ricevuto già abbastanza attenzione.

A quel punto le è stato chiesto se a suo avviso ora che The Crown è più vicino all’attualità, in termini cronologici, sarà più facile per Peter Morgan scrivere la serie. Ed è qui che l’attrice ha spiegato che a suo avviso The Crown dovrebbe fermarsi:

Dovrei fare attenzione a parlare di questo argomento, ma non credo che dovrebbero continuare la serie, in realtà. Sono nel cast e ho amato i miei episodi, ma ora è molto diversa. Quando The Crown è iniziata, era un dramma storico. Ora invece è arrivata al presente. Detto questo, starà a loro decidere.

Ha poi raccontato quale aspetto del carattere della principessa Margaret le è servito maggiormente per calarsi nella parte:

Penso che la vera Margaret non fosse particolarmente preoccupata dell’essere la “numero due”, so tuttavia che la infastidiva essere bassa. Era alta più o meno un metro e mezzo, quindi faceva qualcosa nella sua postura per massimizzare ogni millimetro. Addirittura la sua seduta, in auto, era rialzata affinché potesse essere vista. Molto di tutto questo dipendeva dal bisogno di non essere trascurata, forse la sua bisnonna disse qualcosa sul suo essere piccola e minuta, e questo potrebbe averla traumatizzata. È divertente che un complesso di questo tipo possa poi comandare il nostro comportamento.

La sesta stagione di The Crown, le cui riprese sono iniziate a settembre 2022 (con un’interruzione a causa della morte della Regina Elisabetta). Sarà incentrata sulla morte della Principessa Diana e le sue conseguenze sulla Famiglia Reale, e dovrebbe essere l’ultima stagione. Il creatore Peter Morgan ha infatti dichiarato che con l’avvicinarsi dei giorni nostri, si rende impossibile per lui scrivere le sceneggiature in quanto ha bisogno che sia passato del tempo per avere la giusta prospettiva sugli eventi narrati e inserirli nel giusto contesto storico.

