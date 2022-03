saranno al fianco di Keri Russell in, nuova serie thriller di Netflix.

Rufus Sewell sarà Hal Wyler, il marito della protagonista, e Ali Ahn interpreterà Eidra Graham, non sono stati svelati ulteriori dettagli sui personaggi. A dirigere i primi due episodi sarà Simon Cellan Jones (Arthur the King, Years and Years), sarà anche produttore esecutivo di tutti e 8 gli episodi.

Rufus Sewell è stato nominato per un Emmy nel 2019 per la sua performance come guest star ne La meravigliosa signora Maisel, ed è stato protagonista di The Man in the High Castle per Amazon, serie basata sui romanzi omonimi di Philip K. Dick.

The Diplomat è stato creato da Debora Cahn, già nel team di West Wing e Homeland. La prima stagione sarà composta da otto puntate e mostrerà Keri Russell nel ruolo di una diplomatica che ottiene un incarico di alto profilo e che la mette in prima linea durante una crisi internazionale. Il lavoro le crea anche dei problemi nella sua vita personale e ha delle conseguenze sul suo matrimonio e sul suo futuro in politica.

