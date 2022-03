Il libroscritto dasarà adattato in una serie che racconterà la storia di una setta francese che è esistita per oltre 200 anni.

Il progetto sarà prodotto da SND ed Easy Riders Films e sarà scritto da Clémence Madeleine-Perdrillat, recentemente firma di Nona and Her Daughters e lo show Amazon intitolato Mixte, oltre ad aver guidato gli autori della seconda stagione di In Treatment.

La serie, di genere thriller, sarà ambientato nel mondo poco conosciuto di Parigi e racconterà i riti e le tradizioni dell’enigmatica setta da diverse prospettive, concentrandosi sulle esperienze di chi faceva parte di chi era dentro e fuori la comunità. Il libro è stato pubblicato nel 2021 e nella versione televisiva si sveleranno i tormenti, i paradossi e i legami all’insegna della lealtà alle radici di tutte le famiglie, facendo emergere segreti che conducono a conflitti e distruzioni interiori.

Fonte: Variety