L’attrice premio Oscarha condiviso la sua reazione alle recensioni negative discagliandosi contro i

L’interprete di Michelle Obama nel progetto antologico targato Showtime ha sostenuto che i commenti sulla sua performance sono stati “incredibilmente offensivi”.

Viola, durante il programma Today della BBC, ha poi proseguito:

Pensano di dire cose che non sai come ‘Sei circondata da persone che ti mentono e sarò la persona che arriva e ti dice la verità’. Dà loro un’opportunità di essere crudeli. Il fatto è che i critici non hanno assolutamente alcuno scopo.