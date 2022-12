In Italia, la serie ha debuttato in chiaro il 20 gennaio 2015 su Italia 1.

Nella stagione 9 di The Flash apparirà anche Dreamer, il personaggio interpretato da Nicole Maines nella serie Supergirl.

Negli ultimi episodi dello show con star Grant Gustin apparirà anche Javicia Leslie, la protagonista di Batgirl.

Attualmente per ora non è stato svelato come Nia Nal sarà coinvolta nelle avventure ambientate a Central City.

Lo showrunnerr Eric Wallace ha dichiarato:

Essendo noi stessi fan di Supegirl, tutti noi qui nel team di The Flash siamo super eccitati nell’avere Nicole unirsi al Team Flash per un’avventura mentre delineiamo la nostra stagione finale. Nicole è un’attrice talentuosa in modo fantastico e siamo così felici che abbia accettato di far parte di un episodio davvero speciale della nona stagione in cui potremo incontrare uno dei miei team “Arrowverse Bucket List”: avremo due fantastiche reporter – Iris West-Allen (Candice Patton) e Nia Nal – mentre indagano su un mistero davvero bizzarro e spaventoso.

Maines ha debuttato nel ruolo di Nia Nal nel 2018 e Dreamer è diventata la prima supereroina trans della televisione.

La nona stagione di The Flash debutterà sugli schermi di The CW l’8 febbraio 2023 e sarà composta da 13 puntate.

