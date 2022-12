In Italia, la serie ha debuttato in chiaro il 20 gennaio 2015 su Italia 1.

Stephen Amell è tornato a parlare dell’Arrowverse rispondendo alle domande dei fan che si chiedono se in futuro riprenderà il ruolo di Oliver Queen nella stagione 9 di The Flash.

L’attore, durante una diretta Instagram per ScreenRant, ha dichiarato:

Le persone mi chiedono se tornerò per la stagione finale di The Flash. Immagino dovrete semplicemente guardare. Non mi è stato chiesto, ma sarebbe divertente.

L’ultima volta che Amell ha partecipato a un episodio di The Flash risale alla stagione 6, quando c’è stato spazio per il crossover Crisi sulle Terre Infinite.

Oliver Queen, nella storia raccontata sugli schermi, si è sacrificato per salvare il Multiverso. Tra le pagine dei fumetti legati agli show di The CW, tuttavia, è stato mostrato un futuro in cui Oliver, in versione Spettro, ritorna in azione.

I fan dovranno quindi attendere per scoprire quali personaggi dell’Arrowverse torneranno in occasione della nona, e ultima stagione. In precedenza Teddy Sears ha svelato che vorrebbe riprendere la parte di Zoom ed è già stata invece confermata l’apparizione di Javicia Leslie, la star di Batwoman.

Che ne pensate? Sperate in un ritorno di Oliver Queen, interpretato da Stephen Amell, appaia nella stagione finale di The The Flash?

Potete rimanere aggiornati sulle notizie riguardanti la serie con star Grant Gustin grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: ComicBook