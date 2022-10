Attenzione: l'articolo contiene spoiler

The Flash 9, l’ultima stagione della serie, che andrà in onda negli Stati Uniti all’inizio del 2023 e sarà composta di soli 13 episodi, vincendo così ufficialmente la palma della più breve della serie, sta attualmente girando a Vancouver il suo 4° episodio e grazie ad alcune immagini che sono state rubate dal set possiamo mostrarvi qualche sorpresa.

RED DEATH E CHILLBLAIN SUL SET DI THE FLASH 9

In alcune immagini rubate dal set di The Flash 9 sono state filmate alcune scene tra il The Flash di Grant Gustin, Paul Anthony che ha interpretato Roy G Bivolo, alias Rainbow Raider, nella 1^ stagione dello show e Javicia Leslie, che ha vestito i panni di Ryan Wilder, alias Batwoman, prima che la serie fosse cancellata dopo sole 3 stagioni. La Leslie, tuttavia, per l’occasione non interpreta l’eroina della DC Comics e non è nemmeno una semplice guest star dell’episodio, invitata magari con lo scopo di concludere qualche trama lasciata in sospeso nel suo show bruscamente cancellato, ma è presente nell’episodio nei panni di Red Death.

Nella scena (una parte della quale potete vedere qui sotto) il personaggio, che sfida apertamente il velocista scarlatto ad affrontarla, è stata anche vista levarsi il casco davanti alle telecamere, rivelando così il suo vero volto. Ovviamente non ci è dato di sapere il progetto degli autori per il personaggio, ma sembra improbabile – considerata la storia di origine di Red Death – che quella che si mostra a Barry Allen sia la Ryan Wilder/Batwoman di Terra-Prime, cosa che implicherebbe una non semplice spiegazione dal punto di vista narrativo. Considerata invece l’esistenza del Multiverso, non escludiamo che questa Ryan possa essere una sua doppelgänger.

The last (non stunt) scene they filmed on Friday was Red Death yelling "Come and get me, Flash!"

I have a feeling they filmed out of order and the scene where Rainbow Raider knocks down the Flash happened chronologically after this. #TheFlashSeason9 #JaviciaLeslie pic.twitter.com/I5QJLgZkHE — Suffering Sappho (@ThemysciraBound) October 25, 2022

La notizia dell’inclusione di Javicia Leslie nel cast di The Flash 9 è stata anche ufficializzata dal network, senza tuttavia specificare il ruolo che interpreterà, subito dopo l’uscita delle immagini rubate dal set, assieme alla conferma della promozione a presenza regolare nella stagione di Jon Cor, interprete di Chillblaine.

Dopo l’annuncio dell’ingresso di Cor come regular nella serie, Deadline ha anche rilasciato una descrizione ufficiale del personaggio, “Un affascinante ladro ossessionato dalla tecnologia criogenica, Mark Blaine ha dato del filo da torcere a Flash ed ai suoi alleati nei panni del malvagio Chillblaine. Ma dopo essersi innamorato di Frost, ha finalmente iniziato a mostrare un lato più tenero. Ora, all’inizio della nuova stagione, il ricordo della scioccante scomparsa di Frost perseguiterà Mark mentre intraprende il suo viaggio per diventare un eroe“. A Chillblaine è stato quindi riservato un percorso di redenzione che non escludiamo si scontri con la rinascita di Killer Frost ed il tentativo inevitabile del Team Flash di salvare Frost dalla sua malvagia controparte.

RED DEATH E LA SUA STORIA DI ORIGINE

In quanto a Red Death c’è da sottolineare che non è la prima volta che la serie fa riferimento al personaggio, l’ultima delle quali è avvenuto nell’episodio Armageddon, Part 4. Quando Barry irrompe in un’alternativa linea temporale che si svolge nel 2031, scopre infatti che Eobard Thawne (Tom Cavanagh) è riuscito a manipolare la realtà trasformando se stesso in The Flash e Barry nell’Anti-Flash. In questa realtà Iris West (Candice Patton), fidanzata con Thawne, e Ryan Wilder/Batwoman (Javicia Leslie) sono amiche ed alleate del falso Flash. Quest’ultima, quando quello che Ryan crede essere un suo nemico interrompe la festa di fidanzamento di Iris e Thawne, sfodera un’arma in grado di privare un velocista del proprio potere, dicendo di averla già usata in passato in uno scontro con “la donna in rosso“.

Considerata l’abitudine della serie di prendere ispirazione dai fumetti, cambiando tuttavia molti aspetti della storia originale, già da allora in molti pensarono che quell’accenno fosse dedicato ad un possibile arrivo nella serie di una Red Death in versione femminile, cosa che sembra decisamente essere confermata dalle immagini che abbiamo condiviso.

La nascita di Red Death in Batman: The Red Death

Nei fumetti, il personaggio di Red Death ha debuttato in una storia scritta da Joshua Williamson ed illustrata da Carmine Di Giandomenico nel 2017. Membro dei Cavalieri Oscuri, 7 versioni deviate e malvage di Batman che provengono da altrettanti universi paralleli, guidate dal Batman Che Ride, Red Death, la Morte Rossa, è un ibrido tra Batman e The Flash.

In questo universo alternativo di Terra-52, Bruce Wayne è un uomo traumatizzato dalla perdita di tutte le persone che abbia mai amato, Dick Grayson, Jason Todd, Tim Drake e Damian Wayne, ed è deciso a vendicarne la morte rubando la Forza della Velocità a colui che un tempo era stato un suo alleato: The Flash. In uno scontro a Central City, la Batmobile viene accidentalmente trasformata in un tapis roulant cosmico che, invece di limitarsi a passare la Forza della Velocità da Flash a Batman, finirà per fondere i due personaggi dando appunto vita alla Morte Rossa che, in pochissimo tempo, ucciderà tutte le sue nemesi, mentre un Barry inerme ed ancora cosciente, è intrappolato nel corpo di quello che è diventato ormai un suo nemico, nonché il suo peggior incubo.

Ancora prima di questo riferimento a Red Death, avvenuto nell’8^ stagione di The Flash, già nella 6^ era nato un acceso dibattito sulla possibilità che lo scontro tra Bloodwork e The Flash, che aveva portato alla creazione di una versione oscura di quest’ultimo, fosse in realtà una versione di origine alternativa della Morte Rossa, cosa che pur non essendosi rivelata vera, dimostra come gli autori della serie abbiano sempre voluto stuzzicare il pubblico con la possibilità dell’arrivo di questo personaggio nello show che, finalmente, debutterà in una versione decisamente inaspettata in The Flash 9.

La 9^ stagione di The Flash, l’ultima dello show, che debutterà negli Stati Uniti nel 2023 sarà composta da 13 episodi.