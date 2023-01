In Italia, la serie ha debuttato in chiaro il 20 gennaio 2015 su Italia 1.

The Flash tornerà con la sua nona e ultima stagione su The CW tra poco più di una settimana e, mentre la serie dell’Arrowverse si prepara ad affrontare la sua ultima stagione, tra i membri del cast e della troupe c’è chiaramente molta nostalgia. Di recente, anche Danielle Panabaker ha celebrato attraverso il suo canale Instagram, un’importante ricorrenza legata al suo impegno nella serie, ossia il nono anniversario dal suo ingresso nel cast nel ruolo di Caitlin Snow. Nel suo post celebrativo, la Panabaker ha condiviso una serie di foto dietro le quinte dei primi giorni di lavorazione di The Flash, in particolare del lavoro sul pilot della serie.

“Nove anni fa sono stata scritturata per entrare a far parte del cast di The Flash”, ha scritto l’attrice. “Che viaggio meraviglioso è stato. Queste sono alcune foto dagli archivi dei miei primi giorni di lavoro“.

Oltre a recitare in The Flash fin dalla prima stagione, la Panabaker è stata anche regista dirigendo un episodio di ogni stagione a partire dalla quinta. Ha diretto “Godspeed”, “License to Elongate”, “Rayo de Luz” e “Keep It Dark” e lo farà ancora una volta nella nona stagione. Dirigerà infatti il nono episodio dell’imminente stagione.

La season premiere della nona stagione di The Flash andrà in onda l’8 febbraio negli Stati Uniti, di seguito la sinossi ufficiale:

Barry (Grant Gustin) crea una mappa per guidare lui e Iris (Candice Patton) nel loro futuro al fine di tenerla al sicuro, ma i risultati non sono quelli che si aspettava, e rivivono lo stesso giorno in continuazione. Joe (Jesse L. Martin) apre il proprio cuore a Cecile (Danielle Nicolet). Un nuovo grande cattivo si presenta al Team Flash e amici e nemici, vecchi e nuovi, iniziano ad arrivare a Central City.

Vanessa Parise dirigerà l’episodio con la storia di Eric Wallace e la sceneggiatura di Thomas Pound e Sarah Tarkoff.

Nel finale dell’ottava stagione Blaine aveva incontrato un misterioso personaggio e lo showrunner Eric Wallace aveva confermato che la voce che si sentiva era quella di Danielle Panabaker, lasciando però in sospeso l’identità della versione del suo personaggio al centro di quella sequenza.

Frost è stata infatti uccisa dopo essersi trasformata in Hell Frost con lo scopo di sconfiggere Deathstorm, interpretato da Robbie Amell.

Nel cast dell’ultima stagione di The Flash torneranno Grant Gustin, Candace Patton, Danielle Panabaker, Danielle Nicolet, Kayla Compton, Brandon McKnight, e Jesse L. Martin.

Potete rimanere aggiornati sulle notizie riguardanti la serie con star Grant Gustin grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.