In Italia, la serie ha debuttato in chiaro il 20 gennaio 2015 su Italia 1.

Nell’ultimo episodio andato in onda sugli schermi americani di The Flash ha debuttato Fast Track, nuovo personaggio interpretato da Kausar Mohammed.

Kausar Mohammed, attrice conosciuta per i suoi ruoli in 4400 and Jurassic World: Camp Cretaceous è apparsa nel finale di Keep it Dark, l’episodio di questa settimana di Flash. Si tratta di un personaggio dell’era Rebirth dei fumetti, inventato nel 2016. Il personaggio è stato introdotto come la dottoressa Meena Dhawan, e Barry si è offerto di aiutarla a padroneggiare i suoi poteri.

Nei fumetti dopo la tempesta della Speed ​​Force a Central City, Meena ha ottenuto l’accesso alla Speed ​​Force, una misteriosa forza cosmica che spinge in avanti il tempo stesso. La donna assorbì con forza la Negative Speed ​​Force dall’interno di Barry Allen, diventando l’Anti Flash. Ovviamente non sappiamo se succederà lo stesso anche nella serie di The CW.

Fonte: Comic Book