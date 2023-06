Kevin Smith ha detto addio alla serie The Flash durante il suo podcast Fat Man Beyond, lodando il lavoro compiuto dal team dello show e dal protagonista Grant Gustin.

Il regista, che è stato coinvolto anche dietro la macchina da presa, ha spiegato:

L’Arrowverse si è fottutamente concluso, è finito. Non dirò che non accadrà più perché, nel migliore di tutti i mondi possibili, tutto torna indietro. Michael Keaton è tornato come Batman, quindi se accadrà, si potrebbe un giorno rivedere Grant Gustin nella parte di The Flash e l’Arrowverse potrebbe di nuovo essere in vita. Ma l’hanno finito.

Smith ha quindi sottolineato:

Dopo nove stagioni, The Flash è uscito di scena. Hanno anche fatto riferimento all’episodio che ho realizzato con il grandioso Zack Stentz. Ha scritto la sceneggiatura della puntata intitolata The Runaway Dinosaur. A un certo punto Barry sta parlando a sua figlia e mostrano questo piccolo libro per bambini intitolato The Runaway Dinosaur. Ho dei ricordi grandiosi, meravigliosi, del lavorare a The Flash. Ho dei ricordi meravigliosi legati alla sua visione. Non dovete nemmeno ricordarvelo, ci sono dei video online in cui guardo il finale della prima stagione, piangendo come un bambino perché è così meraviglioso. E ho ottenuto dei fan nel lavorare a quel fottuto show. Ho avuto l’occasione di incontrare i miei eroi nella vita reale e ho aiutato a raccontare la loro storia nella seconda o terza stagione. Tutte le cose più grandiose arrivano alla fine, e quella è giunta alla sua conclusione.