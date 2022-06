In Italia, la serie ha debuttato in chiaro il 20 gennaio 2015 su Italia 1.

Dopo la breve apparizione durante il crossover Armageddon, Mia Smoak potrebbe tornare nella stagione 9 di The Flash.

In una recente intervista, lo showrunner Eric Wallace, ha confessato di sperare di riuscire a riportare Mia (Katherine McNamara) nella prossima stagione:.

Non quest’anno, ma spero di riaverla nella nona stagione.

Katherine McNamara reciterà in un’altra serie di The CW quest’anno, Walker Independence, prequel di Walker. La serie è ambientata alla fine del 1800 e ha per protagonista Abby Walker, una ricca bostoniana il cui marito viene ucciso davanti ai suoi occhi durante il loro viaggio verso l’Ovest. La serie andrà in onda il giovedì in autunno.

Per quanto riguarda The Flash invece, la stagione 8 ha appena introdotto il personaggio di Fast Track. Mancano solamente una manciata di episodi al termine della stagione, ma la serie è già stata rinnovata da The CW.

Fonte: Comic Book