La scorsa settimana si è concluso su The CW negli Stati Uniti The Flash, dopo nove stagioni, ponendo fine non solo alla serie di lunga data, ma anche all’intero Arrowverse, l’universo televisivo live-action dei supereroi. The Flash era l’ultima serie rimasta dell’universo di show DC interconnessi del network e, sebbene la sua conclusione abbia suscitato molte riflessioni sull’eredità di The Flash, l’attore Tom Cavanagh ha voluto esprimere il suo punto di vista. Secondo Cavanagh, l’eredità dello show risiede semplicemente nel fatto che sia durato nove stagioni e che i fan abbiano accolto la serie nelle loro case e dedicato il loro tempo ad essa per nove anni.

“È un’ottima domanda, e bisogna pensare un po’ al motivo per cui si può fare questa domanda, che credo sia già stata posta e abbia avuto una risposta. A pensarci bene, spetta ad altri decidere se l’abbiamo fatto bene. Ma se l’hai fatto per nove anni, sicuramente alla gente è piaciuto. Capite cosa intendo?“. Cavanagh ha detto a Nicole Drum di ComicBook.com. “Ho fatto parte di così tanti show che non si può dire: qual è l’eredità? Capite cosa intendo? Ma credo che l’idea di uno show che ha ricevuto abbastanza supporto dal pubblico da permettere di essere ripreso per nove anni, per quasi un decennio, sia un vero privilegio di cui far parte. È una rarità. Credo di aver avuto la sicurezza del posto di lavoro due o tre volte in tutta la mia carriera professionale fino ad ora, ed è solo… Una cosa che vorrei dire di questo pubblico, che mi sembra di riscontrare ogni volta che ci parlo, è che non è casuale”.

L’attore ha poi continuato: “Ho fatto parte di show del tipo: “Oh sì, l’ho visto. Ho smesso di guardarlo e questo e quello. E questo show sembra avere persone che sono davvero coinvolte. E se ci pensi, Todd Helbing, lo showrunner di The Flash, me lo disse sin da subito: “Ci daranno un’ora della loro vita ogni settimana. Sento la responsabilità di non deluderli”. Immaginate un po’. Ti invitano a casa tua, ti invitano a casa tua per un’ora intera ogni settimana. Quindi, devi molto alle persone che lo faranno. E la sua idea era: “Vogliamo che la storia sia la migliore possibile e non ci riusciremo sempre, ma vogliamo che le persone che guardano questo show sappiano che non diamo nulla per scontato. Che lo consideriamo un privilegio e una responsabilità, e che cerchiamo di fare del nostro meglio in ogni occasione”.

Che cosa ne pensate delle parole di Tom Cavanaugh? Ditecelo nei commenti.