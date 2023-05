In Italia, la serie ha debuttato in chiaro il 20 gennaio 2015 su Italia 1.

L’episodio finale di The Flash è andato in onda mercoledì, e Grant Gustin ha svelato quale è stata l’ultima scena che ha girato.

Gustin ha fatto luce sui suoi ultimi istanti da Barry, rivelando quale scena ha girato per ultima come The Flash:

Era tutto col Green Screen. Il nostro ultimo giorno è stato girato di sabato, in realtà. E di solito finiamo gli episodi con il green screen. Di solito è il giorno della seconda unità, quando inizia l’episodio successivo sull’unità principale. Ma questa volta, non c’era l’episodio successivo. Quindi avevamo tutta la nostra troupe principale, ma eravamo sul palco D, che è uno dei nostri palchi principali dove c’erano anche il laboratorio di Barry, Jitters e la stazione di polizia. Hanno dovuto girare alcune cose in cui mi stavano inserendo da una location da una settimana prima. Ma poi ho avuto solo un sacco di scene sul green screen. L’ultima inquadratura che abbiamo girato è stata in realtà l’ultima inquadratura della gru che si abbatte su Barry mentre corre per Central City e un sorriso gli si disegna sul viso. Il finale è stato proprio l’ultima cosa che abbiamo girato, il che è stato molto bello.

La stagione 9 di The Flash si è conclusa mercoledì scorso sugli schermi americani. Non sappiamo ancora quando verrà trasmessa in Italia ma vi aggiorneremo sulle pagine di Bad Taste non appena ci saranno novità al riguardo.

Nel cast dell’ultima stagione di The Flash sono tornati Grant Gustin, Candace Patton, Danielle Panabaker, Danielle Nicolet, Kayla Compton, Brandon McKnight, e Jesse L. Martin.

