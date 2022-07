The Full Monty: Hugo Speer fuori dal reboot Disney+, l’attore è stato licenziato per comportamenti non appropriati sul set

Secondo quanto riportato dal sito Deadline, Hugo Speer, star del celebre film Full Monty – Squattrinati organizzati, è stato licenziato in seguito ad accuse di “condotta inappropriata” e quindi non più tra i protagonisti del reboot della serie targata Disney+.

Il servizio di streaming ha dichiarato attraverso un comunicato stampa di essere stato messo a conoscenza delle accuse relative a comportamenti non appropriati da parte di Hugo Speer sul set. Da prassi, è stata poi avviata un’indagine e al suo completamento, è stata presa la decisione di rescindere il suo contratto, con effetto immediato.

La nuova serie originale Disney+ vedrà il cast principale originario riprendere i propri ruoli: Robert Carlyle (Trainspotting, C’era una volta) come Gaz, Mark Addy (Il Trono di Spade, Il destino di un cavaliere) come Dave, Lesley Sharp (Before We Die, Scott and Bailey) come Jean, Hugo Speer (Britannia, Tenebre e ossa) come Guy, Paul Barber (The Dumping Ground, Gloves Off) come Horse, Steve Huison (The Royle Family, Paul, Mick e gli altri) come Lomper, Wim Snape (The Beaker Girls, Gentleman Jack – Nessuna mi ha mai detto di no) come Nathan e Tom Wilkinson (Batman Begins, Michael Clayton) che interpreta Gerald in un mondo divertente di eroi della classe operaia nel nord dell’Inghilterra. Nella serie debutterà anche un nuovo cast di figli e nipoti dei personaggi originali.

The Full Monty, comedy drama composta da otto episodi della durata di un’ora ciascuno, riunisce anche lo sceneggiatore premio Oscar del film originale Simon Beaufoy (The Millionaire) e il produttore Uberto Pasolini (Nowhere Special), co-commissionata da Disney+ e FX.

Recentemente l’attore ha recitato in Shadow and Bone, Britannia, Marcella, The Musketeers e London Kills.