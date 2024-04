La serie The Gentlemen, che ha debuttato su Netflix a marzo, ha ottenuto ottimi dati per quanto riguarda le visualizzazioni, ma il protagonista Theo James ha ammesso che non si è parlato di una stagione 2.

L’attore, durante l’evento Contenders TV organizzato da Deadline, ha infatti dichiarato:

Non se ne è realmente parlato. Penso sarebbe un processo litigioso con tutti noi e Guy Ritchie. Ma, inoltre, penso che con uno show come questo, se devi realizzare altre puntate, devi avere un concetto realmente interessante per la stagione 2 perché, per quanto l’abbiamo apprezzato ed è stato divertente, deve essere guidato dalla narrazione.

Se però l’idea fosse interessante, allora non esclude un ritorno sul set:

Ma prima di quello, penso ci saranno delle discussioni, come accaduto con la prima.

Daniel Ings ha aggiunto ironico, facendo riferimento a quando il personaggio di Freddy indossa un costume da gallo, che si tratta “sempre della storia, del personaggio e di quale costume da animale devo indossare”. L’attore ha poi aggiunto divertito che in futuro vuole essere un animale con quattro zampe.

Kaya Scodelario, che ha il ruolo di Susie Glass, ha invece sottolineato che vorrebbe la storia fosse ambientata nei Caraibi.

La serie creata da Guy Ritchie è uno spinoff dell’omonimo film del 2019 e negli episodi Eddie Horniman (James) ereditava dal padre l’attività di famiglia e il titolo di Duca di Halstead, scoprendo però il legame con attività illegali e cercando di proteggere la sua casa e rimanere vivo.

Nel cast c’erano anche innie Jones, Joely Richardson, Giancarlo Esposito, Peter Serafinowicz, Max Beesley, Harry Goodwins e Ruby Sear.

La sceneggiatura era firmata da Ritchie e Matthew Read.

Che ne pensate? Sperate venga realizzata la stagione 2 di The Gentlemen con star Theo James?

