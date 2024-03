Marc Helwig, produttore esecutivo di The Gentlemen, ha parlato di una possibile stagione 2 dello show Netflix.

Parlando di una stagione 2 per The Gentlemen, Helwig si è detto fiducioso e che hanno iniziato a parlarne con Guy Ritchie, ma ha aggiunto che tutto dipenderà da quanto sarà vista la serie tv:

Abbiamo avviato quel processo. Ci sono alcuni scrittori con cui abbiamo parlato, sicuramente molte discussioni con Guy su cosa potrebbe voler fare in una seconda stagione, su quali cose concentrarsi. La prima stagione deve fare dei buoni risultati, e poi ne sapremo di più, ma è già in corso una discussione attiva su cosa fare in una seconda stagione.

Al momento la serie tv è nella top 10 di Netflix, e ha un 84% di recensioni positive su Rotten Tomatoes.

Gli otto episodi hanno come protagonista Theo James. Nel cast ci sono anche Giancarlo Esposito (Better Call Saul), Kaya Scodelario (Crawl), Daniel Ings (I Hate Suzie), Joely Richardson (Lady Chatterley’s Lover), Peter Serafinowicz (The Tick) e Vinnie Jones (Lock, Stock and Two Smoking Barrels).

Al centro della trama delle puntate c’è Eddie Horniman, che, dopo la morte del padre, scopre di ritrovarsi con la proprietà di una delle tenute dove si produce cannabis, tra le più conosciute in Europa.

The Gentlemen è disponibile su Netflix.

Fonte: Screen Rant

