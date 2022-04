collaborerà nuovamente con HBO Max adattando in due serie tratte dai suoi romanziSul piccolo schermo era già arrivata la storia raccontata nel librograzie al lavoro compiuto da Patrick Somerville, coinvolto anche nei nuovi progetti.La produzione dei due nuovi progetti sarà curata da Paramount TV Studios.

St. John Mandel e Somerville saranno co-autori delle nuove serie.

Lo sceneggiatore ha dichiarato su twitter:

Emily ha un nuovo favoloso libro che sta per uscire intitolato Sea of Tranquility. Ha una storia che coinvolge la luna, i viaggi nel tempo e book tour futuristici. Penso di aver reso evidente che sono un grande fan di uno dei suoi romanzi precedenti, ma devo ammettere che questo è il mio preferito, è incredibile.

Il romanzo porterà gli spettatori a compiere un viaggio da Vancouver Island nel 1912 a una colonia sulla luna 300 anni dopo, raccontando una storia che attraversa i secoli e lo spazio.

Quando Gaspery-Jacques Roberts, un detective attivo a Night City, viene assunto per investigare su un’anomalia nelle foreste del Nord America, scopre una serie di vite in difficoltà: il figlio esiliato di un conte portato alla follia, uno scrittore intrappolato lontano da casa mentre una pandemia devasta la Terra, e un amico d’infanzia di Night City, che come Gaspery ha intravisto la possibilità di fare qualcosa di straordinario che sconvolgerà la linea temporale dell’universo.

The Glass Hotel è invece una storia di crisi e sopravvivenza, avarizia e sensi di colpa, amore e delusione. Jonathan Alkaitis, ha un business miliardario basato su cose finte. Quando il suo inganno crolla distrugge innumerevoli fortune e devasta molte vite. Vincent, barista che lavora all’Hotel Caiette e ha finto di essere la moglie di Jonathan, scompare di notte. Anni dopo una vittima della frode è assunta per investigare uno strano evento: una donna sembra essere sparita dal ponte di una nave container in viaggio.

