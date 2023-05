Attenzione: l'articolo contiene spoiler

La serie The Goldbergs si è conclusa sugli schermi americani di ABC nella serata di ieri dopo 10 anni, ecco cosa è accaduto nell’episodio finale intitolato “Bev to the Future”.

Non proseguite, ovviamente, se non volete anticipazioni!

La puntata è iniziata con una famiglia che vedeva il film Ritorno al futuro prima di parlare della possibilità di ritornare indietro nel tempo e rivivere i propri giorni migliori. Beverly (Wendi McLendon-Covey) aveva avuto l’opportunità perfetta per farlo partecipando a una reunion del liceo con Adam (Sean Giambrone), ma si rende presto conto che il suo accompagnatore potrebbe essere un intralcio, avendo incontrato George (Rob Corddry), una vecchia fiamma del liceo che aveva frequentato prima di sposare Murray (Jeff Garlin).

Barry (Troy Gentile) e Joanne (Beth Triffon) hanno invece provato a cambiare l’impressione di essere una coppia “ridicola” organizzando il loro primo party. Dopo essersi vestiti come i Blues Brothers e Audrey Hepburn in Colazione da Tiffany, i due si rendono conto che non sanno cucinare e devono ricorrere al take away.

Adam rovina ogni possibilità della madre interrompendo il suo ballo lento con George suonando in modo terribile la chitarra, situazione che permette all’uomo di “fuggire”. Adam, per provare ad aggiustare le cose, chiede aiuto a Ben “Pop Op” Godlberg (Judd Hirsch), che gli presta la sua DeLorean per trovare George.

L’episodio si conclude con il personaggio di Corddry che si presenta a casa durante i festeggiamenti per il primo compleanno della nipote di Beverly, chhe pronuncia “Bubby” come prima parola”.

Barry e Joanne si sono invece sposati, ma decidono di non rivelare la notizia.

Il finale si conclude con le scene delle puntate precedenti e un cartello in cui si dichiara “Dedicato a un decennio di The Goldbergs”.

Che ne pensate di quanto accaduto nel finale di The Goldbergs?

Fonte: Deadline