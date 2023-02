The Goldbergs si concluderà con la stagione 10 che ABC ha confermato sarà l’ultima e alcuni membri del cast hanno condiviso le proprie reazioni.

La puntata in onda il 3 maggio concluderà quindi definitivamente la storia portata sul piccolo schermo da Adam F. Goldberg.

ABC, un anno fa, aveva rinnovato i propri accordi con Wendi McLendon-Covey, Sean Giambrone, Troy Gentile e Hayley Orrantia, potendo così realizzare una decima stagione ideata per concludere in modo soddisfacente la storia della comedy, pur dovendo fare i conti con la triste assenza di George Segal, morto nel mese di marzo 2021 a causa delle conseguenze di un intervento al cuore, e Jeff Garlin, il cui comportamento sul set aveva portato al suo allontanamento dallo show.

Giambrone e Orrantia, dopo la conferma della conclusione della serie, hanno condiviso dei post sui social per celebrare il percorso compiuto con la serie e i legami formati sul set.

The Goldbergs, nel cui cast ci sono anche Sam Lerner e Patton Oswalt, racconta la storia di una famiglia durante l’epoca Reagan. Nell’ultima stagione tutti i protagonisti si trovano a vivere sotto lo stesso tetto.

Craig Erwich, presidente di ABC Entertainment, Hulu e Disney Branded Television Streaming Originals, ha dichiarato:

McLendon-Covey ha aggiunto:

Far parte di The Goldbergs per l’ultimo decennio è stato un onore. Sono realmente orgogliosa di quello che abbiamo ottenuto con lo show, e sono stata così fortunata nell’aver avuto un’esperienza così soddisfacente. Mi mancherà la mia famiglia televisiva e ogni membro della troupe. Grazie per i nostri brillanti autori per averci dato degli archi narrativi così riflessivi anno dopo anno, e per aver collaborato così bene. Grazie per i migliori produttori del settore. E grazie a tutti i nostri fan (i Goldnerds) per essere così dolci e averci sostenuti. Il mio cuore è colmo… Ma spero decisamente di non veder mai più un paio di spalline imbottite per il resto della mia vita.